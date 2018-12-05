محمد هنيدي عن معاكسة الفتيات أثناء شبابه: "كنت بتكسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل نجم الكوميديا محمد هنيدي ضيفاً على برنامج "قهوة أشرف" والذي يقدمه الفنان أشرف عبد الباقي عبر فضائية "الحياة".

وتطرق هنيدي خلال حواره مع أشرف عن سلوك معاكسة الفتيات أثناء فترة الشباب.

وقال هنيدي، إنه لم يقم بهذه الأفعال بالشكل الذي يتخيله البعض، قائلاً: "كنت بتكسف"، ليداعبه أشرف "قعدت أعاكس واحدة أكتر من مرة وهي عمرها ما شافتني وأول مرة بصت لي جريب" وسط ضحك هنيدي.

يذكر أن محمد هنيدي يواصل التجهيزات والتحضيرات النهائية لمسرحيته "3 أيام في الساحل" ومن المقرر بدء عرضها قريباً.