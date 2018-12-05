أحمد فهمي يسخر من شعر هنا الزاهد بهذه الصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد فهمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، صورة لحصان سخر بها من خطيبته الفنانة هنا الزاهد.

الحصان في الصورة ظهر بذيل طويل باللون أصفر، وعلق على الصورة قائلًا: «هنا الزاهد لو ربنا خلقها حصان»، وذلك في إشارة منه إلى طول شعرها ولونه الأصفر المعروفة به هنا منذ ظهورها على الساحة الفنية.

في الوقت نفسه ردت هنا الزاهد، في تعليقها على الصورة قائلة: «هموت»، وأرفقتها بوشوش صفراء كثيرة تضحك.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بخطوبتهما يوم الأربعاء 15 أغسطس، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما، وحضر الحفل والدة هنا شيرين المنزلاوي وطليقها الفنان طلعت زكريا وشقيقة هنا، وكذلك الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي، كما حضر والد العريس.

الفنان المصري قد أعلن من قبل تأجيل زفافه على هنا الزاهد بسبب ارتباطه بعمل درامي جديد عام 2019، كما أن هنا لديها ارتباطات فنية، وقال إنه من المرجح أن يكون الزفاف بعد شهر رمضان القادم.

أحمد فهمي سبق له الزواج قبل ذلك من شهد رمزي، وانفصل عنها ليتزوج بعدها من منة حسين فهمي التي طلقها في مايو الماضي ليعلن بعدها ارتباطه بهنا الزاهد.