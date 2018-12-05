ظهور نادر للفنانة المعتزلة مايا شيحة مع أولادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المعتزلة مايا شيحة جمهورها في صور لها برفقة ابنتيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مايا ظهرت وهي تقضي وقتا ممتعا برفقة بناتها، وعلقت قائلة: «أفضل الأوقات معهم»، وتلقت الفنانة المعتزلة التي تخلت هي الأخرى عن حجابها منذ شهور، عدد من تعليقات الجمهور الذي تغزل في جمال ابنتيها ولاحظ الشبه الكبير بينهما.

مايا شيحة تزوجت من خارج الوسط الفني منذ سنوات وأنجبت ابنتيها جودي وجليلة، وأصبحت الفنانة المعتزلة أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة المعتزلة شاركت في بطولة فيلم «أسرار البنات» عام 2001، مع شريف رمزي وحسن حسني ودلال عبدالعزيز، ولكنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، وخلعته مرة أخرى.

مايا هي شقيقة الفنانة حلا شيحة، والتي أعلنت بدورها عودتها للتمثيل وتخليها عن الحجاب منذ شهور، وساندتها مايا في قرارها وأيدتها.

آل شيحة وهن الشقيقات هنا، حلا، مايا، ورشا، لهن علاقة جميعا بالفن، حيث عملت رشا أيضا كموديل وشاركت الفنان هاني شاكر أغنية «هو انتي لسة بتسألي».