جينيفر أنيستون تكشف تفاصيل صراعها مع والدتها

رنا صلاح الدين - ت

كشفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر أنيستون، في إحدى لقاءات مجلة The Sunday Telegraph عن العداء المرير الذى كان بينها وبين أمها التى توفيت منذ عامين.

وقالت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، أن والدتها كانت تعمل عارضة أزياء ودوماً كانت تهتم بمظهرها ورشاقتها ولكنها دائماً كانت تضعها فى مقارنة معها.

وأضافت جينيفر أنيستون، أن والدتها كانت تقارن جمالها بابنتها التى تشاهدها ممتلئة الجسم والحجم، وأنها لم تصبح عارضة أزياء كما أرادت وهذا الأمر الذى جعلها تمتلئ بالعداء تجاه والدتها.

وتابعت النجمة العالمية أنها تمنت أن تكون الطفلة الصغيرة التى تحبها أمها رغم أى شىء ولكن هذا لم يحدث.

وكانت النجمة العالمية قد تواجدت في بورتوفينو ، وذلك من أجل تصوير فيلمها الكوميدي الجديد، الذي يحمل اسم ” Murder Mystery” مع ” Netflix “، حيث استفادت من وقت فراغها بفترات الراحة من التصوير ، من خلال استمتاعها بالجو الدافئ يوم الأثنين 23 يوليو، حيث ظهرت خلال فترة الاسترخاء بجانب حمام السباحة، وهي تستمتع بالجو المشمش الدافئ.