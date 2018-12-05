سيرين عبدالنور تتألق بـ 3 إطلالات مختلفة في أولى حلقات «ديو المشاهير».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “ديو المشاهير”، وقد تألقت خلال الحلقة بثلاث إطلالات مختلفة.

وكانت أول إطلالة لسيرين خلال الحلقة ببذلة كلاسيكية باللون الأبيض، حملت توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وكانت مزينة “بالشراشيب” المتدلية من الجاكيت والبنطلون إلى جانب المنطقة العلوية التي اتخذت حرف “V”.

وكانت الإطلالة الثانية للفنانة اللبنانية بفستان أسود مخملي مميز ، حمل توقيع بيت أزياء Tom Ford، بلغ سعره حوالي 5750 دولار أمريكي.

واختتمت سيرين الحلقة، بفستان سهرة أسود من الشيفون المطعم بنقوش مخملية، حمل توقيع مصمم الأزياء زهير مراد، وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المبلل، وتزينت بقرط وخاتم ماسيين.

يذكر أن سيرين،عبدالنور كانت قد رزقت بمولودها كريستيانو، في شهر مارس الماضي، لينضم إلى أسرتها المكونة من ابنتها تاليا، وزوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.

واحتفلت سيرين مؤخرا بمناسبة خاصة تخص طفلها لتضع نفسها في المقدمة حيث لم يحتفل أحد بتلك المناسبة من قبل، والمناسبة هي ظهور أول سن لطفلها كريستيانو، وذلك في جو عائلي بمشاركة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة.