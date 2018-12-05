باريس جاكسون تفاجئ الجميع بإطلالتها في عرض أزياء Versace.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والعارضة الأمريكية باريس جاكسون، ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون ، واحدة من متابعي أحدث خطوط الأزياء، كما تحضر أهم وأشهر العروض العالمية.

باريس، البالغة من العمر 20 عاما، استطاعت أن تخطف الأنظار نحوها أمس خلال حضورها عرض أزياء Versace الذي أقيم في نيويورك، حيث تصميمات ملابس متداخلة الألوان وصفها الكثير من المعنيين بالأزياء والموضة أنه اختيار لا يناسب سوي الفتيات اللاتي يمتلك نسبة كبيرة من الثقة بأنفسهن .

واختارت باريس جاكسون البالغة من العمر 20عاما، أن تظهر بمكياج جريء اظهر مدى جمالها وجاذبيتها، و جعل عدسات المصورين تتركز عليها منذ اللحظة الاولى لدخولها مكان العرض.

وكانت باريس جاكسون قد ظهرت، بإطلالة جذابة خلال حضورها حفل “LACMA Art + Film Gala” والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا.

باريس ظهرت بإطلالة براقة وأنيقة، إلا أنها ظهرت وهي تنتعل خذاءً غريبا، استعرضته أمام الكاميرات قبل بدء الاحتفال، وهو الأمر الذي لفت أنظار عدد كبير من المتواجدين خلال الحفل.