ماريا كاري تخطف الأنظار في حفلها بالسويد بمناسبة الكريسماس.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أشعلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري الأجواء بحفلها في مدينة جوتنبرج في السويد، وذلك ضمن جولتها All I Want For Christmas Is You في عدد من المدن الاوروبية على هامش احتفالات الكريسماس.

النجمة العالمية أطلت بفستان ابيض طويل لامع ومنفوش، وقدمت عدد من أشهر أغانيها القديم منها والحديث على أنغام البيانو وعروض أستعراضية، ومن المقرر أن تكون لندن هي المحطة المقبلة لماريا كاري ضمن جولتها بإحياء حفل غنائي يوم 11 ديسمبر 2012.

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي، قد رصدت مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ماريا كاري، وذلك خلال تجولها بشوارع ولاية نيويورك الأمريكية بعد مرور، مؤخرا، وبعد ساعات قليلة على طرح البومها الجديد Caution.

النجمة العالمية ظهرت في الصور والابتسامة تملأ وجهها احتفالا بطرح ألبومها الجديد الذي حقق نسب مبيعات عالية بـI tunes على مدار الأيام الماضية قبل طرحه في الأسواق.

وحقق ألبوم Caution إشادات نقدية رائعة، والتي أكدت عودة بريق وقوة ماريا كاري في عالم الغناء بعد آخر ألبومتها في 2014 Me .. I am Marieh Carey.