- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
حضرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عرض أزياء فرساتشي لمجموعة خريف وشتاء 2019 الذي أقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأثنين 3 ديسمبر.
وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاماً، لهذه المناسبة ثوباً فضياً قصيراً من مجموعة فرساتشي، حيث بدت كيم مثيرة وجذابة باطلالتها التي لفتت الأنظار لها.
ويبدو أن النجمة العالمية بليك ليفلي البالغة من العمر 31 عاما، قد نافست النجمة كيم كاردشيان باطلالة فضية مثيرة وأنيقة من فرساتشي شبيهة باطلالة كيم.
وكان عدد من نجمات هوليوود والعالم قد حرصن على حضور العرض، وكان منهن ويني هارلو، وباريس جاكسون التي تألقت باطلالة ألوان مختلفة عن بعضها وغيرهن.
شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تنافس بليك ليفلي خلال عرض أزياء فرساتشي.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة جلولي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي جلولي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .