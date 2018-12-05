كيم كاردشيان تنافس بليك ليفلي خلال عرض أزياء فرساتشي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة كيم كاردشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست، عرض أزياء فرساتشي لمجموعة خريف وشتاء 2019 الذي أقيم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأثنين 3 ديسمبر.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاماً، لهذه المناسبة ثوباً فضياً قصيراً من مجموعة فرساتشي، حيث بدت كيم مثيرة وجذابة باطلالتها التي لفتت الأنظار لها.

ويبدو أن النجمة العالمية بليك ليفلي البالغة من العمر 31 عاما، قد نافست النجمة كيم كاردشيان باطلالة فضية مثيرة وأنيقة من فرساتشي شبيهة باطلالة كيم.

وكان عدد من نجمات هوليوود والعالم قد حرصن على حضور العرض، وكان منهن ويني هارلو، وباريس جاكسون التي تألقت باطلالة ألوان مختلفة عن بعضها وغيرهن.