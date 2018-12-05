محمد محي يستعد لتسجيل أغنية «هربت»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب المصري محمد محي، لتسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان “هربت”، وهى من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع محمد العشرى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

ومن جانب أخر، انتهى المرب المصري من تسجيل أغنيتين وهما “سألنى” من كلمات محمد وطنى وألحان نور محمد وتوزيع أحمد مجدى، وأغنية “ساقى الورد” من كلمات محمد وطنى وألحان محمود شريف وتوزيع أحمد مجدى.

وكان آخر ألبومات محمد محي، قد حمل اسم “مظلوم” وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم “الأغنية الهد” فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية “الراوى” كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.

وكان محمد محي قد بدأ رحلته الغنائية عام 1990في سن مبكرة على يد الفنان حسام حسنى والذي كان وقتها جاره في نفس الحى والشارع ليعمل معه ضمن الكورال في فرقته. ثم التقى بالفنان حميد الشاعري ليبدأ مشوار شهرته الحقيقى بأغنية “ع البال والخاطر” في ألبوم (هاى كواليتى) وهو عبارة عن كوكتيل أغاني مع حميد الشاعري وآخرين.

واستمر محي،مع حميد حتى سجل أول ألبوم خاص به (أنا حبيت)، وبعدها بعام أصدر ألبوم (ليه الحبيب) ثم ألبوم (أعاتبك) بعد عامين والذي جعل “محيي” واحد من أشهر المطربين في مصر والوطن العربي وكان بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمحيي.