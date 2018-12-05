إليسا تنهي خلافاتها مع «روتانا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد فترة من الخلافات بين الفنانة اللبنانية إليسا، وشركة «روتانا» بسبب تعاونها مع «ديزر»، وحذف كل فيديوهات كل الأغاني من على موقع «يوتيوب»، انتهت الخلافات بينهما مؤخرًا.

إليسا، ظهرت برفقة سالم الهندي مدير شركة روتانا، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أكدا من خلاله انتهاء الخلافات بينهما وأنها أصبحت سعيد بعد اللقاء، وأن سالم الهندي لا يرفض لها طلب وحقق لها كل ما كانت تتمناه.

فيما أعلن سالم الهندي عن مشروع فيديو كليب جديد سيتم تصويره قريبًا، بالإضافة لإحياء إليسا حفل غنائي مع الاحتفال بيوم رأس السنة بالتعاون مع شركة روتانا.

ومن ناحية أخرى، أحيت إليسا حفلا مساء الجمعة 30 نوفمبر في القاهرة، بمسرح البروج، بالتعاون مع مؤسسة “بهية” في مصر والتي تهتم بمساعدة المصابين بأمراض السرطان.

وكانت إليسا، قد هددت بمقاضاة شركة روتانا، بعد تعاونها مع شركة «ديزر» العالمية إذا قامت بمحو كل فيديوهات أغانيها، وإخفاء كل تاريخها الفني، وهو الأمر الذي ردت عليه «ديزر»، في بيان أكدت فيه أنه لن يتم محو أغاني أي من النجوم بل سترتفع نسب المشاهدة عما كان متوقع.