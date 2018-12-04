الفنان اللبناني فارس كرم يحيي حفل رأس السنة في لندن

القاهرة - سارة رفعت
وقد وقع الاختيار على النجم اللبناني الكبير فارس كرم والفنان نور الزين لإحياء حفل رأس السنة في لندن. وقد بدأ التحضير لهذا الحفل منذ ثلاثة أشهر ليكون انطلاقة جديدة ومختلفة لحفلات الفنانين العرب في عاصمة الضباب، حيث يقام الحفل في أولد بلنجس جات والتي تعد واحدة من أكبر القاعات التي تطل على نهر التايمز، كما يشهد الحفل دعاية مكثفة في أكبر ميادين بريطانيا وذلك لإعطاء صورة مختلفة عن حفلات نجوم العرب هناك.
وقد وقع الاختيار على النجم اللبناني الكبير فارس كرم والنجم العراقي الشاب الذي حقق نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة نور الزين لما يتمتعا به من شعبية كبيرة بين الجمهور العربي بمختلف فئاته، وتخطط شركة أوسكار ايفينت هاوس لبرنامج كامل من الحفلات لنجوم العرب في الفترة المقبلة.
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