رانيا يوسف تنفي قيامها بعمل أي حوار صحفي بعد أزمة فستانها المثير

بعد انتشار العديد من الشائعات، أصدر المكتب الإعلامي للفنانة المصرية رانيا يوسف بيانًا صحافياً جديدًا أكدت خلاله أنها لم تقم بعمل أي حوار صحفي خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف البيان، أنها لم تدل بأي تصريح أو تعليق بشأن أزمة الفستان، وجاء البيان كالتالي: " أنها لم تجر أي حوارات صحفية بعد الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتؤكد أنها غير مسؤولة عن أي أخبار أخرى متعلقة بهذا الشأن.

يذكر أن أزمة كبيرة نشبت على خلفية نشر أحد المواقع العربية تصريحات بالفيديو على لسان رانيا يوسف، بعد أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي.

وتشارك رانيا يوسف، حاليا في تصوير مشاهدها بفيلمي "عش الدبابير" ويشاركها بطولته كلا من مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، وأيضا فيلم "دماغ الشيطان"، الذي يشاركها به كلا من باسم سمرة وسلوى خطاب وإخراج كريم إسماعيل ".