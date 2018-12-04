بيتر ميمي يكشّف عن تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"

كشف بيتر ميمي، مخرج مسلسل "كلبش 3"، النقاب عن الشخصية المنتظر أن يطاردها "سليم الأنصاري"، الشخصية الرئيسية في العمل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وكتب ميمي، عبر حسابه، "بعد الأمين زناتي وعاكف الجبلاوي، سليم الأنصاري في مواجهة أكرم صفوان في الموسم الثالث"، مفضلًا عدم الإفصاح عن الممثل الذي سيجسد الشخصية وتركه لخيال المشاهدين.

يُذكر أن "كلبش 2" شارك في بطولته، إلى جانب أمير كرارة، كل من هيثم أحمد زكي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد صلاح حسني، وأشرف زكي، وأحمد حلاوة، وهالة فاخر، ومحمود البزاوي، ودينا فؤاد، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وريم مصطفى، وضياء عبد الخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.