شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا كان يحجز فريد الأطرش جناحا فندقيا بعد مرضه رغم شرائه منزلا بالقاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم أرشيف الصحافة الفنية العديد من الكواليس التى لا تعرفها الأجيال الجديدة، خاصة أن نجوم الصحافة الفنية كان لهم قيمة كبيرة لدى نجوم زمن الفن الجميل، وفى أحد الحوارات التى أجراها الكاتب الصحفى محمد بديع سربيه مع الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش كشف فيها عن الجلسة المفضلة التى كان يفضلها الأطرش ليلة رأس السنة، حيث كان يحجز ترابيزة باسمه لعدد 20 شخصا فى ملهى الهمبرا بجوار المسرح ليلتقى مع بأصدقائه.

وفى لقائه مع الأطرش كشف سربيه عن أن الأطرش كان يقوم بتأجير جناح فى أحد فنادق القاهرة، رغم أن الأطرش له منزل فى القاهرة إلا أنه كان يحجز جناحا من باب الاحتياط، وذلك بعد إصابته بالجلطة، حيث كان الحى الذى يسكن فيه عادة ما تنقطع فيها الكهرباء ليلا، ولا يستطيع الأطرش الصعود لمنزله بالدور العاشر، لذلك كان يحجز جناحا حتى إذا وجد الكهرباء مقطوعة ذهب إلى الفندق.