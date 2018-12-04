"جولدن جلوب" تلقي الضوء على "يوم الدين" قبل ساعات من إعلان الترشيحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

ألقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية والمعروفة باسم "HFPA" أو "حفل توزيع جوائز جولدن جلوب" الضوء على الفيلم المصري "يوم الدين" والذي يمثل مصر ضمن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي لعام 2018.

وقامت الصفحة الرسمية لحفل توزيع الجوائز بنشر منشور عن الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قبل ساعات من إعلان الترشيحات يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الصفحة الرسمية للجولدن جلوب أن الفيلم واحد من أهم الأعمال السينمائية التي طرحت خلال العام الجاري، كونه عرض لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة وفوزه بجائزة "Francois Chalais" ضمن مشاركته بالمسابقة الرسمية للمهرجان، إلى جانب عرضه بعدد من المحافل العالمية، وسط احتفاء النخبة من صناع السينما حول العالم بالمستوي الفني للفيلم.

تدور أحداث "يوم الدين" حول رحلة على الطريق لـ"بشاي"، رجل في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هي اﻷخرى، يغادر المستعمرة وينطلق رفقة صديقه النوبي "أوباما" وحمارهما في رحلة عبر أنحاء (مصر) محاولاً الاتصال بعائلته في قريته بمحافظة قنا.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في دورته الـ76، يقام يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2019، في فندق بيفرلي هيلتون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جولدن جلوب