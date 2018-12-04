محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان الشاب طارق الإبياري صورة تجمعه بالمذيعة سمر يسري مقدمة برنامج "حفلة 11" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وقال:" استنوني مع الإعلامية المتميزة سمر يسري ان شاء الله النهاردة الساعة 11 على ON Eيارب تعجبكم. يذكر أن الفنان طارق الإبياري تميز في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل "عايزا اتجوز" وفيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وغيرها من الأعمال الفنية التي لفت الأنظار بها.



شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الإبياري في "حفلة 11" مع سمير يسري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .