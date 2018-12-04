كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الجديد لفيلم “Captain Marvel”

متابعة-سنيار: أصدر استوديو Marvel، العرض الدعائي الجديد للفيلم القادم “Captain Marvel”.

تدور أحداث الفيلم حول كارول دانفرز (بري لارسون) التي تتحول إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.

الفيلم من إخراج وتأليف آنا بودن ورايان فليك، وإنتاج Kevin Feige، ويضم النجوم بري لارسون، جيما تشان، بين مينديلسون، صامويل ل. جاكسون، جود لو، ودجيمون هونسو.

فيلم “Captain Marvel” يصل إلى دور العرض في 8 مارس 2019.