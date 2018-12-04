بصورة غامضة.. ميريام فارس تثير حيرة جمهورها.. ما قصة حملها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:09 مساءً -

ميريام فارس

في خطوة جميلة للاعلان عن عودتها الى الساحة الفنية والحفلات، شاركت الفنانة ميريام فارس متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة غامضة، اثارت من خلالها جدلا واسعا بين محبيها.

ويظهر في الصورة تاريخ 12 – 12 – 2018 فقط، دون اي تفاصيل دقيقة حول الامر، الامر الذي ترك متابعي ميريام في حيرة حول معنى هذا اليوم والمفاجأة التي تحضرها لجمهورها.

واعتبر بعض المتابعين انه قد يكون تاريخ عودتها للساحة الفنية بعد غيابها الطويل بسبب ظروفها الصحية، في حين تحدث البعض الآخر عن انه موعد انجابها طفلها الثاني، مؤكدين انها حامل وفي شهرها الاخير.

وكانت ميريام علقت على وفاة الشابة امل حمادة صاحبة عبارة “انقرصوا الرجال” ونعتها عبر صفحتها على “تويتر”، وكانت الراحلة اطلقت على فارس عبارة “مين ماخدة”، في اشارة الى انها لا تظهر مع زوجها بشكل علني.