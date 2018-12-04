شاهدوا جويل ماردينيان تكشف غيرتها على زوجها من هذه الفنانة.. “ما بطيقا”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:09 مساءً -

ظهرت خبيرة الجمال اللبنانية جويل ماردينيان في مقطع فيديو وهي تتحدّث عن شعورها بالغيرة.

وقالت إنها لم تشعر يوماً بالغيرة من امرأة، لافتة إلى أنها لا تغار أيضاً ممن يكسب المزيد من المال أو يشتري يختاً أو سيارة.

واعترفت بأن أكثر ما قد يثير غيرتها هو أن يبدي زوجها إعجابه بجمال امرأة أخرى. وذكرت أنه كان كثيراً ما يعبر عن إعجابه بالنجمة ميلا كونيس وأن ذلك كان يزعجها.



وأضافت: “ما بطيقا”. إلا أنها أشارت إلى أنها كانت دائماً تحرص على علاج هذا الشعور والسعي إلى التحكم به.

ويذكر أن ماردينيان تزوجت مرة ثانية بعد انفصالها عن زوجها البريطاني في العام 2010، من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة، والد ابنتها ايلا صوفيا.

يشار إلى أنها أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو جمعها وابنها بايلي كرين من زواجها الأول.

وقد ظهرت فيه برفقته وهو يضمها أمام المرآة، مشيرةً الى أنه أصبح أطول منها قامة، وواصفة إياه بـ”الملاك الجميل”، علماً أن بايلي بلغ الـ18 من عمره.