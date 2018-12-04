كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:09 مساءً -

شاهدوا رد فعل صادم لإلهام الفضالة بعدما تعرضت ابنتها لإصابة في قدمها!

بعد احتفالها بزفاف ابنتها الكبرى، عبرت الفنانة إلهام الفضالة عن غضبها الشديد وانزعاجها من تصرف ابنتها الصغيرة الذي تسبب في إصابة ساقها، ما اضطرها الى نقلها الى المستشفى للاطمئنان على صحتها.



وشاركت فضالة تفاصيل ما حصل معها على تطبيق “سناب شات”، وظهرت في غاية الانزعاج لأن ابنتها لم تستمع لكلامها، ولم تخلع السماعات عن اذنيها، وتنتبه أثناء سيرها، ولم تنصت لها، وكانت النتيجة مؤلمة، وعلى إثره قامت إلهام بكسر سماعاتها لتتخلص منها نهائياً.



ومن ثم انتقلت الفنانة الخليجية مع ابنتها التي كانت تتألم وتمشي بصعوبة، إلى الطبيب، لتكتمل فورة غضبها وتؤكد ان هذا الجيل لا يستمع للنصائح، لافتة الى ان ابنتها تضع السماعات من الصباح حتى لحظة نومها.

وبعدها، نشرت مقطع فيديو جديد اكدت أنها كانت متخوفة من ان تكون قدمها قد تعرض لكسر، الا انه التواء بسيط يحتاج الى الراحة.