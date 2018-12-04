ردّ صادم من فيفي عبده لأحد متابعيها: أنا عايزة أروح جهنم أتشوي إنت مالك؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:09 مساءً -

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في مقطع فيديو وهي تردّ بطريقة صارمة على أحد متابعيها. وتبيّن من خلال الرد أن المتابع تعرض لها بالانتقاد.

وأجابت: “ما تلم بؤك. إمسك قرآن، إمسك مصحف واقعد اقرا فيه بدال ما تتفرج عليي”. وتابعت: “وسبني أنا لجنهم مالك ومالي؟ أنا عايزة أروح جهنم أتشوي إنت مالك؟”.

إلا أن هذا أثار في وجهها موجة انتقادات جديدة. فقد علق كثير من المتابعين على سلوكها وطريقة حياتها معتبرين أنها خاطئة.