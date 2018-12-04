كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 11:09 مساءً -

شاهدوا.. نجم شهير يشهد على طلاق والديه ويروي قصة هروبه إلى أمريكا في سن 19 عاماً !

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها “تخاريف” المذاع على فضائية mbc، النجم أحمد فهمي الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه سافر إلى أميركا وهو في سن 19 عاماً ليهرب من الدراسة في كلية الهندسة، بعد أن فرضها عليه والداه.

وقال إن السبب الثاني لسفره في هذه السن هو أنه شهد على طلاق والديه بعد أن رفض الموجودون أن يشهدوا، وأن شقيقه كريم عنفه على ذلك، لكنه أقنعه أن لا مفر من الطلاق.

وقال فهمي إنه “اتمرمط” في الخارج حيث عمل في محل فاكهة وخضار وكان يغسل الفاكهة ويحملها على ظهره ليضعها في مكانها، وأنه كان ينام بعد تناوله أدوية للظهر.

وأضاف إنه عرف معنى الاحتياج في السفر، حيث لم يكن يقدر معنى أن يكون محتاجاً لشيء ولا يجده، وأنه كان لا يعرف قيمة أنه عندما يجوع يجد والده ليطعمه، ومعنى أن يكون هناك من يعمل لديك وهو محتاج للمرتب الذي يتقاضاه في آخر الشهر ويتحمل في سبيله البهدلة.



