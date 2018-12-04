هبة خيال تنتهي من تصوير "حب إية" تمهيدًا لعرضه

انتهت الفنانة الشابة هبة خيال، من تصوير فيلم روائي قصير بعنوان "حب إيه" وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة, ويدور الفيلم في إطار اجتماعي حول أسرة كبيرة تجمعها علاقة ترابط قوية ثم تفرقهم ظروف الحياة، ليعودوا بعد سنوات طويلة وتحل مفاجأة على هذه الأسرة من خلال عدة تغيرات تطرأ على أبطالها.

الفيلم من تأليف رانيا البشبيشي وسيناريو وحوار لرضا عبد الرازق وهو بطولة رانيا يوسف وهبه مجدى ورانيا منصور ونور محمود وأميرة الشريف.

يذكر أن آخر الأعمال التى شاركت فيها هبة‘ مسلسل"بيت السلايف"‘ الذى يعرض حاليا بإحدى القنوات الفضائية‘ وهو من بطولة بوسى ومنة فضالي وحازم سمير وعبيرصبرى وأحمد صلاح حسنى وطارق صبرى وجيهان خليل وأحمد عصام وأشرف زكى، ومن تأليف عادل توفيق، وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.