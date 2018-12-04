جنات تحتفل مع جمهورها في رأس السنة بفندق بمصر الجديدة

القاهرة - إسلام خيري
تحيى المطربة المغربية جنات أولى حفلاتها يوم رأس السنة المقبل، بفندق the Guard في منطقة مصر الجديدة، بعد ابتعادها لفترة طويلة عن عالم الفن وإحياء الحفلات.
ومن المرجح أن تكشف جنات عن العديد من الأغاني الجديدة التي يضمها ألبومها الجديد المقرر طرحه أول العام المقبل، بعد انتهائها من تسجيل معظم أغانيه.
وطرحت جنات أغنيتها السينجل "أنت الإحساس" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رفاعي وتوزيع أسامة سامي، في شهر يوليو الماضي، والحفل من تنظيم غادة صالحين.
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