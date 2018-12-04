ياسمين صبري تظهر مجددًا بصورة مُثيرة بعد اختفائها عن مواقع التواصل

أثار غياب واختفاء ياسمين صبري عن مواقع التواصل الإجتماعي العديد من علامات الإستفهام، بشأن أسباب ذلك الغياب.

وظهرت ياسمين مجددا في ظل هذه علامات الإستفهام، من خلال فيديو نشرته إحدى الحسابات الخاصة بأخبار المشاهير على "Instagram" وتظهر ياسمين في كوريا الجنوبية أمام إحدى شركات العدسات اللاصقة.

وفوجيء محبي الممثلة ياسمين صبري منذ نحو أسبوع بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفت حسابات ياسمين صبري الموثقين عبر موقعي "Twitter" و"Instagram"، مما أثار الشك أنها هي من وراء ذلك الاختفاء.

وكان آخر ما نشرته ياسمين صبري عبر حسابها بتطبيق "Instagram" مجموعة من جلسة تصويرها التي خضعت لها لمجلة "هاربرز بازار آرابيا" لشهر تشرين الثاني /نوفمبر الجاري.

وكانت أعلنت ياسمين صبري أنها ستشارك في رمضان 2019 بمسلسل جديد تقدم من خلاله دور فتاة شعبية.

ويُذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة "سينرجي" وإلى جانبها الفنان محمد إمام، ويشارك في بطولته فاروق الفيشاوي وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.