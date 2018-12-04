شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة أغنية منير "طاق طاقية" حصريا على شبكة راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب طرح ألبوم الكينج محمد منير الجديد "وطن" خلال الأيام المقبلة، نجحت شبكة "راديو النيل" برئاسة الإعلامى طارق أبو السعود الرئيس التنفيذى للشبكة فى الحصول على إذاعة أغنية "طاق طاقية" حصريا، ولمدة أسبوع كامل، وسوف تذيع محطات راديو النيل وهى (نغم وميجا وهيتس وشعبى إف إم) الأغنية بدءا من غد الأربعاء ولمدة أسبوع كامل.

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".