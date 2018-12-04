شكرا لقرائتكم خبر عن موسم التاتو.. أريانا جراندى تغطى تاتو خطيبها بقلب وتاتو تانى باسم كلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفصلت نجمة هوليوود المطربة أريانا جراندى عن خطيبها السابق مقدم البرامج بيتى دافيدسون ومن المعروف أنه تركها ولم يبد أى أسباب حول هذا القرار المفاجئ.



تاتو دافيدسون



مكان التاتو الجديد

ظهرت أريانا فى العديد من حفلاتها وهى تغطى تاتو "Pete" بضمادة جرح ولكنها قررت أن ترسم تاتو آخر عليه وهو يأخذ شكل قلب يتخلله سهم، أما عن التاتو الذى رسمه بيتى دافيدسون على رقبته، فغيره إلى شكل قلب أيضاً وهذا كما جاء بموقع E News.



تاتو اسم كلب ماك ميللر



تاتو والد بيتى

ولم تكتف أريانا بذلك بل لجأت إلى رسم تاتو على أرجلها يحمل رقم "8418" وهو رقم والد بيتى دافيدسون الذى توفى فى أحداث 11 سبتمبر عام 2001، ولكن بعد الانفصال رسمت عليه تاتو جديد يحمل اسم كلب ماك ميلر حبيبها المتوفى وهو "Myron".

يذكر أن أريانا جراندى أطلقت مؤخرًا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " thank u, next "، وهى موجهة للرجال الذين ارتبطت بهم جراندى، وأبرزهم ريكى الفاريز وبيت دافيدسون وماك ميللر، وهى متاحة الآن على "iTunes" .