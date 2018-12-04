شكرا لقرائتكم خبر عن "أليس" تختتم عروضها فى بلاد العجائب الخميس والجمعة المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" عروضها على مسرح البالون يومى الخميس والجمعة المقبلين، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وإيرادات بلغت مليون جنيه خلال 40 ليلة عرض.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات د. محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.