شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يرصد اللحظات الأولى من حفل زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع محبو السينما الهندية بوليوود زفاف النجمة وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا والممثل الأمريكى نيك جوناس، وهو الحفل الذى دامت طقوسه واحتفالاته قرابة الـ5 أيام فى قصر عميد بهوان فى مدينة جودبور الهندية.

إحدى صفحات محبى النجمة العالمية بريانكا نشرت فيديو يتضمن العديد من المقاطع من حفل زفاف بريانكا شوبرا والممثل الأمريكى نيك جوناس، والذى يشبه إلى حد كبير حفلات الزفاف الملكية، وتضمن المقطع رقصات لبريانكا شوبرا وجانبا من الألعاب النارية التى كانت تملأ السماء، والرقصات التى جمعت بين العروسين، وأيضا تضمن الفيديو تصويرا مبهرا للقصر الذى شهد الحفل.

عقد الزفاف الهندى يوم السبت الماضى بالمراسم والطقوس الهندية التى شملت أزياء ورقصات هندية أداها أفراد العائلة ورسم الوشوم بالحناء، ثم تبعه زفاف مسيحى ارتدت فيه العروس فستانا أنيقاً يحمل توقيع المصمم العالمى رالف لورين مع طرحة زفاف وصل طولها إلى 23 متراً، ورافقتها والدتها فى ممشى الزفاف، حيث إن والد بريانكا توفى عام 2013 إثر إصابته بمرض السرطان.



الصور الأولى من حفل زفاف بريانكا ونيك



بريانكا