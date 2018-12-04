شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا هيعود.. محمد محيى ينتهى من تسجيل أغنيتين لألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد محيى لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "هربت"، وهى من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع محمد العشرى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد.

من ناحية أخرى انتهى محيى من تسجيل أغنيتين وهما "سألنى" من كلمات محمد وطنى وألحان نور محمد وتوزيع أحمد مجدى، وأغنية "ساقى الورد" من كلمات محمد وطنى وألحان محمود شريف وتوزيع أحمد مجدى.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.