قبل عرضه بمصر.. "Mortal Engines" في 10 معلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يطرح المنتج والمخرج الحائز على جائزة الأوسكار، غدًا الأربعاء، أحدث أعماله السينمائية هذا العام؛ فيلم الفانتازيا والمغامرات "Mortal Engines"، بدور العرض المصري، على أن يتم عرضه بالولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر المقبل.

الفيلم تدور أحداثه حول امرأة غامضة تدعى "هيستر شو" تنضم لمجموعة من الخارجين على القانون، في محاولة للهروب من شخص ما يقود مدينة كاملة.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم منهم هيرا هيلمر، هيوجو ويفز، روبرت شيهان، ستيفن لانج، وليلي جورج.

إليكم 10 معلومات عن أحدث أعمال بيتر جاكسون السينمائية "Mortal Engines":

1. بلغت ميزانيته الإنتاجية 100 مليون دولار.

2. تم تصوير الفيلم بالكامل بدولة نيوزيلندا.

3. الفيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للروائي الإنجليزي فيليب ريف، طرحت عام 2001.

4. الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لمخرجه كريستيان ريفيرز، حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلمه "King Kong" عام 2005.

5. الفيلم سيتم عرضه بدور العرض المصري غدًا الأربعاء، على أن يتم طرح الفيلم بدور العرض الأمريكي يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر المقبل.

6. الفيلم سيتم عرضه بتقنية الـ"3D" كما سيعرض على شاشة الـ"Imax".

7. رُشح لجائزة الـ"Golden Trailer" كأفضل إعلان لفيلم سينمائي لعام 2018.

8. يشارك بيتر جاكسون كمنتج منفذ للفيلم وفضل عدم إخراجه وإسناد المهمة للمخرج كريستيان ريفيرز الذي تعاون معه بأكثر من عمل سينمائي طوال مسيرته الإخراجية.

9. الفيلم إنتاج شركة "Universal" وبلغت نسبة مشاهدة إعلانه 14 مليون مشاهدة منذ طرحه.

10. يتوقع عدد من النقاد والسينمائيين ترشح الفيلم لعدد من الجوائز التقنية بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91. ​