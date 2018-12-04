بعد فقدانها 15 كيلو.. أحلام تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة أحلام إنها أنقصت 15 كيلو من وزنها، بالتمارين الرياضة والركض واتباع نظام غذائي جيد.
وكشفت أحلام أنها تستهدف إنقاص وزنها 5 كيلوات إضافية.
وأضافت أحلام، خلال لقائها في برنامج "إم بي سي تريندنج"، أنها لم تجر عملية تكميم للمعدة، وأنها لو قامت بذلك لن تخجل من مصارحة جمهورها.
يُذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام تضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد الذي وعدت بأن يحوي العديد من الألوان الغنائية.
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