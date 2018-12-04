ويل سميث يروج لأغنية ابنه الجديدة.. ويعلق ساخرًا: "جيدن أنت معاقب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر النجم العالمي ويل سميث، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لأحدث أغاني ابنه النجم جيدن سميث بعنوان "Goku"، والتي طرحها خلال ساعات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحقق حاجز النصف مليون مشاهدة في يوم واحد.

ونشر سميث مقطع من الفيديو وعلق عليه قائلاً: "لماذا على أن أجد المزيد من الفيديوهات الخاصة بجيدن، الفيديو مذهل"، واختتم سميث تعليقه مداعبًا جيدن "أنت معاقب"، وسط الآلاف من التعليقات لمتابعي سميث.

يذكر أن ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية؛ النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة "Aladdin"، المقرر طرحه مايو من العام المقبل، إلى جانب إعلانه عن بطولته الجزء الثالث من سلسلة الأكشن خاصته "Bad Boys" المقرر طرحه مطلع عام 2020.