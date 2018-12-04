بعد إغلاقها حساباتها.. ياسمين صبري في كوريا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتشر للفنانة ياسمين صبري مؤخرًا مقطع فيديو لها في كوريا الجنوبية، وذلك في أول ظهور بعد إغلاقها جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صبري في المقطع عن سبب تواجدها في كوريا، وأوضحت أنه أمر يتعلق بالحملة الدعائية التي تقوم بها لبراند للعدسات اللاصقة يحمل اسمها.

يُذكر أن ياسمين صبري أغلقت منذ أيام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أغلقت هاتفها وحسابها على "واتس اب"، في خطوة مفاجئة لجمهورها.

وكان اَخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في السينما، بطولة فيلم " الديزل" مع الفنان محمد رمضان. وهو عمل من إخراج كريم السبكي.