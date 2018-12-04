والد جيجي وبيلا حديد أمام الأهرامات في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:23 مساءً - نشر رجل الأعمال الأمريكي، الفلسطيني الأصل، محمد حديد Mohamed Hadid مجموعة من الصور على صفحته الخاصة في انستقرام، تُظهر ووجده أمام الأهرامات في مصر.

ويوجد والد جيجي حديد Gigi Hadid و بيلا حديد Bella Hadid في مصر برحلة عمل، إذ إنّ الصور التي نشرها كانت برفقة شركائه في مشاريع هناك.

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وكان محمد حديد قد نشر قبل توجهه إلى مصر، صورة قديمة له برفقة أفراد عائلته من بينهم العارضتان الشهيرتان جيجي وبيلا، إضافة إلى شقيقهما أنور، من أمام أهرامات الجيزة، ليستذكر الماضي، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "العائلة كلها موجودة تقريبًا..أنا عائد إلى هناك.



كما نشر محمد صورة لنافذته التي تطل على نهر النيل من زيارته في الماضي إلى مصر.

يُذكر أنّ المليونير الأميركي محمد حديد استطاع العام المنصرم جذب انتباه منتجٍ سينمائي، التقاه صدفةً في أحد المطاعم.

ولم يكن لدى منتج فيلم Trading Paint، أندريا إيرفولينو Andrea Iervolino ، أيّ فكرةٍ عن هوية حديد، حينما اكتشف الرجل "ذا الكاريزما والشخصية الجذابة" وهو يأكل في مطعم Il Pastaio الإيطالي في منطقة بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأميركية عام 2016.

ونشر المليونير البالغ من العمر 63 عامًا وهو صاحب شركاتٍ تعمل في مجال التطوير العقاري، على حسابه على انستقرام، صورًا علّق عليها قائلًا إنه سيشعر بالحنين لموقع تصوير فيلم Trading Paint ومنتجه، في إشارةٍ إلى انتهاء العمل على فيلمٍ سينمائي من بطولة الممثل الأمريكي جون ترافولتا John Travolta والمغنية شنايا توين Shania Twain.

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وكتب حديد أيضًا: "لقد عدتُ للتوّ من ولاية ألاباما ! أشعر بالفخر والشرف أن أكون ضمن فريق العمل المذهلِ هذا. وأشعر بالتواضع لخوضي هذه التجربة. سيكون فيلمًا مدهشًا، وأنا مُتحمّسٌ للغاية لأكون جزءًا منه".

ويتمحور الفيلم حول مغامرات سائقي السيارات السريعة، وهو من إخراج المخرج الكردي كارزان قادر Karzan Kader، وقد عُرض في دور العرض الأميركية في 1 يونيو/حزيران من العام الجاري.

وتعدّ هذه التجربة الثانية لرجل الأعمال محمد حديد، الذي يشعر بالحماسة كثيرًا حيال الفيلم، إذ سبق ولعب دورًا في فيلمٍ سينمائي، هو Ripple Effect، الذي عُرض عام 2007، وقام ببطولته الممثل الأميركي فورست ويتكر، وقد جسَّد فيه حديد دور رجل أعمال.