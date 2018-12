شير: أنا لم أنتهِ بعد فلماذا تريدون أن أعتزل ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 10:23 مساءً - طرحت المغنية والممثلة الأمريكية شير Cher ألبومها الجديد Dancing Queen والذي يحمل رقم 26 في سلسلة ألبوماتها، وقامت مؤخرًا بجولة فنية للترويج له من خلال تقديم العروض الراقصة تحت عنوان Mamma Mia! Here We Go Again ما جعل الإعلام يتساءل عن مدى قدرتها على المواصلة والاستمرار، وهي التي بلغت عامها الثاني والسبعين في شهر مايو/أيار الماضي؟ وهل آن الأوان كي تعتزل وتعترف بأنّ حياتها الفنية قاربت على نهاية الطريق ؟



وكان جوابها من خلال اللقاء الذي أجرته معها مجلة Parade والذي أكدت فيه رغبتها في الاستمرار، وأنها سوف تبقى على المسرح ولا تتوقف إلا عندما لا تستطيع الغناء والرقص بأعلى مستوى، وأشارت إلى إنها لم تنتهِ بعد، وعندها الكثير لتقدمه، وليس عليها أن تستعجل الأمور .

كما تطرقت في هذا اللقاء إلى حياتها الخاصة، وأكدت على معاناتها مرضًا يدعى Dyslexia والذي يؤثّر على قدرتها على القراءة والكتابة وتهجّي الحروف بشكل طبيعي، وقالت للمجلة :



- لقد كنت أدرك بأني سأكون شير منذ كنت في الخامسة من عمري، وفي البداية كنت أريد أن أكون مثل شخصية Dumbo الكرتونية، ولكنّ أمي أخبرتني بأنه أمر مستحيل، لأنه فيل وأنا إنسان، فقلت لها ولكني يا أمي لا استطيع حتى قراءة الأرقام البسيطة، فقالت لي لا تكترثي، فعندما تكبرين ستجدين من ينظم لك حساباتِك".

ومن المنتظر أن تتسلّم شير جائزة Kennedy Center Honor وهي واحدة من أكبر الجوائز الأمريكية .