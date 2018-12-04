كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 دجنبر 2018 09:53 مساءً -

هل يتزوج محمد رشاد ومي حلمي بالسر؟

بعد الضجة الاعلامية والاقاويل والقصص التي انتشرت الشهر الماضي بسبب إلغاء زفاف النجم محمد رشاد قبل ساعات قليلة من موعده، لا يزال الاخير وخطيبته المذيعة مي حلمي يحاولان اعادة الامور الى نصابها وحماية قصة الحب التي تجمع بينهما منذ سنوات.

وبعد مطالبة مي المتابعين عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” بنسيان ما حصل، والتوقف عن بث الاخبار المفبركة والسماح لهما بإعادة علاقتهما، يبدو أن الثنائي نجحا في اصلاح ما انكسر خلال ساعات قليلة.

وفي بحث بسيط على صفحاتهما نلاحظ انهما لا يزال يحتفظان بصورهما والمقاطع الجميلة التي كانت تجمع بينهما، وهو اعلان غير مباشر ان علاقتهما لا تزال قائمة.

كذلك ردت مي على سؤال حول تطورات علاقتها بنجم اراب ايدول، فأجابت قائلة: “احترت معاكم أداري على شمعتي ولا اجيبكم تطفوها معايا؟”، الامر الذي اعتبره العديد من المتابعين بأنه إشارة واضحة منها عن استمرار علاقة الثنائي بشكل سري وبعيدا عن السوشيال ميديا.