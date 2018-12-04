محمد منير يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح الفنان المصري محمد منير أولى أغاني ألبومه الجديد “وطن” المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

الأغنية تحمل عنوان “طاق طاقية” وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم، توزيع، مكس وماستر أسامة الهندي.

الجدير ذكره أن محمد منير كشف مؤخرًا عن البوستر الخاص بالألبوم المنتظر في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه.

لمشاهدة فيديو أغنية “طاق طاقية”: