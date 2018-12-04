لطيفة التونسية تتحضّر لمرحلة حافلة.. هذا ما كشفته!

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة لطيفة التونسية أنها تتحضر حاليًا لفترة حافلة بالنشاطات الفنية. ونشرت لطيفة التونسية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة لها وكتبت بتعليقها عليها: “أنا بجهز نفسي للمرحلة الجاية.. انتوا جاهزين معايا؟ قولولي توقعاتكم بحضر ايه”. وكانت لطيفة التونسية قد طلبت من جمهورها في الساعات الماضية مساعدتها في اختيار خطوتها الفنية المقبلة، حيث خيّرتهم بين تصوير أغنية “كل اللي حبوا” التي صدرت في ألبوم “فريش” على طريقة الفيديو كليب أو إطلاق أغنية سينغل جديدة.

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