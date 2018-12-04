أبلة فاهيتا تكشف لـ وفاء الكيلاني تفاصيل انفصالها عن تيم حسن

متابعة الخليج 365: تحلّ الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” ضيفةً على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف” على شاشة “ام بي سي”.

وأعلنت الدمية عن الحلقة بأسلوب طريف عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أشارت إلى أنها ستكشف في “تخاريف” عن تفاصيل انفصالها عن النجم السوري تيم حسن زوج وفاء الكيلاني.

ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.