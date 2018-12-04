متابعة الخليج 365: تحلّ الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” ضيفةً على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “تخاريف” على شاشة “ام بي سي”.
وأعلنت الدمية عن الحلقة بأسلوب طريف عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أشارت إلى أنها ستكشف في “تخاريف” عن تفاصيل انفصالها عن النجم السوري تيم حسن زوج وفاء الكيلاني.
ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تكشف لـ وفاء الكيلاني تفاصيل انفصالها عن تيم حسن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .