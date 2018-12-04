كارول سماحة تطرح ترنيمة “أهلا بيسوع” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة ترنيمة ميلادية جديدة بعنوان “أهلا بيسوع”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
ترنيمة “أهلا بيسوع” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الموسيقي ميشال فاضل، وكانت كارول سماحة قد أعلنت عنها منذ فترة حيث تهديها لجمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
على صعيد آخر، تستمر أغنية سماحة “مبروك لقلبي” بتحقيق المزيد من النجاحات المُلفتة، وتحافظ على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.
لمشاهدة فيديو ترنيمة “أهلا بيسوع”:
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