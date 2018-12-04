فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق أعلى إيرادات السينما

متابعة الخليج 365: تصدّر فيلم Ralph Breaks the Internet شباك تذاكر السينما الأمريكية بإيرادات وصلت إلى ما يفوق الـ25 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الثاني من عرضه.

العمل هو تكملة الجزء الأول من الفيلم والذي صدر بعنوان Wreck It Ralph في عام 2012، حيث أصبح رالف وفانلوبي صديفية بعد سنوات من مغامراتهما اﻷولى.

وجاء في المركز الثاني فيلم الكارتون The Grinch بما يقارب الـ17 مليون دولار أمريكي ويدور الفيلم حول مخلوق الجرينش الذي تزعجه احتفالات أهل مدينته بحلول الكريسماس فيبدأ بالتخطيط في سرقة هذه الفرحة، ولكنه يقابل فتاة صغيرة مرحة تغير مخططاته.