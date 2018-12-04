هازال كايا وشاتاي أولوسوي معًا من جديد

متابعة الخليج 365: كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن مصدر مقرب من النجمة التركية هازال كايا أنها ستشارك في بطولة فيلم سينمائي جديد مع النجم التركي شاتاي أولوسوي من إنتاج شركة “نتفلكس” العالمية.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتّع بها كل من شاتاي وهازال في تركيا، خاصةً بعد أن شكّلا ثنائيًا مميّزًا في مسلسل “أسميتها فريحة” الذي تصدّر نسب المشاهدة لدى عرضه.

الجدير ذكره أن هازال كايا تعتبر من أشهر نجمات تركيا، وهي معروفة في الوطن العربي باسم “فريحة” أو “نهال” إحدى بطلات مسلسل “العشق الممنوع”.