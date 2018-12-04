خاص- جمعية “وان ليبانون” تطلق “وان فويس” في المدارس الرسمية

تعاونت شركة touch، بادارة زين غروب، مع جمعية ONE LEBANON لاطلاق مبادرة ONE VOICE بقيادة رئيسة ومؤسسة الجمعية تانيا قسيس وأساتذة الموسيقى في أكاديمية تانيا قسيس.

يهدف المشروع الى توفير في 4 مدارس رسمية في بيروت حصص موسيقى جماعية احترافية للتلامذة الذين لم يصل التعليم الموسيقي لديهم.

تمّ اطلاق هذه المبادرة في حدث في السراي الحكومي برعاية دولة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري وبحضور معالي وزير الاتصالات الاستاذ جمال الجراح ومعالي وزير الإعلام الاستاذ ملحم رياشي.

حضر أيضاً المؤتمر الصحفي مجموعة من السفراء، رئيسة ومؤسسة جمعية “وان ليبانون” الفنانة تانيا قسيس، المدير التنفيذي لشركة touch الاستاذ امري غوركان، عدد من مشاهير ONE LEBANON الداعمين للجمعية أمثال انطوني توما ونقولا الاسطا، أعضاء مجلس ادارة الجمعية والمتطوعين.

قدم الحفل الاعلامي محمد قيس الذي عرّف بالمدارس الرسمية الأربعة هي ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح الرسمية، ثانوية جبران غسان تويني الأولى – الأشرفية، مدرسة الشياح الرسمية الثانية المختلطة انكليزي وثانوية الشهيد عبد الكريم الخليل الرسمية المتوسطة انكليزي، التي تمّ اختيارها في البرنامج والتي تمثل التنوع الديني في بيروت.

يتم تزويد التلامذة الذين تمّ اختيارهم بساعة جوقة موسيقية أسبوعياً خلال ساعات الدراسة طوال العام الدراسي 2018/2019.

تتألف المجموعات الأربعة من قرابة الـ 30 تلميذاً في كلّ مجموعة، حيث تقسم الى مجموعتين يتراوح أعمار التلامذة فيها من 6 الى 13 عاماً ومجموعتين يتراوح أعمار التلامذة فيها بين 13 و16 عاماً. تعتبر هذه الشراكة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ركن أساسيّ لتزويد الشباب في لبنان بأساليب مبتكرة وممتعة للتعلّم.

هدف “وان ليبانون” هو اطلاق وتطوير ودعم المشاريع التي تشجّع المواطنين على العيش المشترك في لبنان السلام، وهي تسعى من خلال هذا المشروع نشر احترام التنوع الفردي والجماعي، والحفاظ على النزاهة والأخلاقية بين الشباب في لبنان.

“لأنو الوطن منّو منافع، شو بيطلعلي منّو و بيبقالي،الوطن هوّي ايديّي اللي عم تبني وتعمّر واقع بيشرّف عشتو بخيالي”, هذه الكلمات التي أدتها تانيا قسيس من قلبها في أغنيتها “وطني” على أهمّ المسارح العالمية، وأثبتت انّهم ليسوا مجرد كلمات شعر على ورق. ناضلت لتنفيذ هذا الحلم وعملت على تأثير الشباب لبناء وطن بشعب متماسك وواحد، رغم اختلافاته. فها هي اليوم من خلال “وان ليبانون” توحد جيل جديد بالفنّ والموسيقى، وقرّبت مختلف الأجيال على محبّة الوطن!

رئيسة ومؤسسة جمعية ONE LEBANON تانياقسيس صرّحت خلال الحدث، «أثبت العلم أننا نرتبط أفضل عندما نصنع الموسيقى معاً. يعطينا الغناء في مجموعة حس الانتماء لماهو أكبر منّا. يساعدنا على الشعور بأنّنا جزء مهم الشريحة الأكبر للمجتمع وتعطي الثقة للشباب بأهميتهم للتغيير. وذلك يشمل أيضاً التعاون، والتعاون ينمّي الثقة بين الأفراد ويزيد فرص البعض الى تعاونات مستقبلية، وهذه هي العوامل المهمة في تطور ونجاح والاستقرار. تشير الأبحاث إلى أن الغناء الجماعي قد ينقل تركيزنا من نظرتنا الضيقة إلى نظرتنا الإنسانية المشتركة، وقد تبين أن الأشخاص الذين اختلطوا في الغناء الجماعي هم أكثر سخاءً ، وأكثر أخلاقية، وأكثر فائدةً للآخرين.

لدي ايمان عميق بأن هذه المبادرة ستكون لها تأثيراً إيجابياً على الأطفال والشباب الذين سنستهدفهم، حيث سيتغلبون على الاختلافات، بينما يقدم لهم تعليمًا موسيقيًا جيدًا. يمكن أن يصبح هذا النشاط شغفاً حقيقياً للكثير منهم وسيساعدنا في اكتشاف مواهب رائعة وأيضاً إعداد فنانين أو معلمي موسيقى محتملين”.

وبكلمة لرئيس شركة للاتصالات “touch”، السيد امري غركان، أشار بها عن أن الصوت الواحد هو الصوت العالي للصغار في لبنان، وهم مستقبل البلد.

وأضاف الى إن تعاون touch مع “One Lebanon” هو للمساهمة لتزويد الاطفال الفرص بالتعبير عن افضل ما لديهم. وأن التعاون مستمر مع الجمعية لخدمة الاولاد.

بعد التصريحات، قدّم حوالي ١٢٠ تلميذاً من المدارس الرسمية الأربعة المختارة، عرضاً موسيقياً صغيراً. انتهى الحفل مع مشاركة السوبرانو تانيا قسيس جوقة ONEVOICE على المسرح بأغنيتها الرائعة “ترابك يا لبنان”التي كتبها ولحنها لها الاستاذ الياس الرحباني.

تقدم Tania Kassis Academy التي تشرف عليها تانيا قسيس بنفسها، فرصة فريدة للطلاب من كلّ الأعمار والخلفيات للغناء في مختلف الحفلات وبرامج التلفزيونية مع فنانين ناشئين آخرين. تفتح الفرص أيضاً أمام الشباب للانضمام الى فرق موسيقية، التسجيل في استديوهات مهنية، والاستعراض أمام جمهور واسع.

يندرج مشروع ONE VOICE تحت التركيز التعليمي لبرنامج الاستدامة positive touch لشركة touch،حيث يتمثل المعتقد السائد في انّ كلّ طفل يستحق تعليماً لائقاً وامكانية الوصول الى الفن والثقافة في محاولة للحصول على تعليم جيد. كما أن هذا الرأيمتزامناً مع هدف الامم المتحدة الرابع للتنمية المستدامة، والذي يتعلق بضمان تعليم شاملاً ومنصفاً ويعزز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ستقدم جوقة ONE VOICE حفلاً لموظفي touch في بداية عام 2019 كما أيضاً ستشارك في حفل مشترك في شهر حزيران 2019.

وبحديث خاص مع الفنانة تانيا قسيس، عبرت عن سعادتها بهذه المناسبة وقالت لبصراحة الى إن منذ تأسيسها جمعية “وان ليبانون” كان هدفها تنظيم جوقة غنائية. وأضافت أنها سعيدة جدا لأن اليوم حققت حلمها.

وأشارت تانيا الى إن هذه الجوقة تعبّر عن التضمان والتوحيد بين الاولاد. وتعبر عن السلام بالغناء.

وعن مشاركتها مؤخرا في دبي في “سيمفونية المحبة” التي أقيمت في متحف الإتحاد، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة انعقاد القمة العالمية للتسامح بالدولة وحضرها عدد كبير من المسؤولين الدوليين والمفكرين المشاركين بالقمة، إضافة إلى قيادات التسامح بالإمارات.

شددت تانيا الى إنها فخورة جدا بالمشاركة حيث كانت تجربة جميلة جداً وتفكّر بقيامها ايضا في دول اخرى مثل لبنان ومصر.

وكشفت تانيا لموقعنا عن تحضيرها لأغنية جديدة رومانسية في مطلع العام 2019 من بعد النجاح الذي حققته أغنيتها “شو مخبى الليل”.