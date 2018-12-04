هند صبري تنتهي من تصوير دورها في الفيلم التونسي "نورا تحلم"

انتهت النجمة هند صبري منذ يومين من تصوير أخر مشاهدها في فيلمها التونسي الجديد والذي يحمل اسما مؤقتا هو "نورا تحلم"

الفيلم من تأليف و إخراج هند بو جمعة ومن إنتاج شركة بروباجندا -عماد مرزوق-.

ويشارك النجمة هند صبري بطولة العمل نخبة من النجوم التونسيين هم لطفي العبدلي و حكيم بن مسعود و إيمان الشريف.

وتلعب فيه هند شخصية نورا وهو مستوحى من قصة حقيقية ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقتها لاطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هند صبري التونسية كان فيلم زهرة حلب الذي افتتح فعاليات ايام قرطاج السينمائية عام ٢٠١٦ مع المخرج الكبير رضا الباهي. ونالت عنه العديد من الجوائز والتكريمات منها أفضل ممثلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وعبرت النجمة هند صبري عن سعادتها بالعودة للسينما التونسية التي شهدت بدايتها وتعاونها هنا مع مخرجة شابة يؤكد واجب ودورها تجاه سينما بلادها ودعم المواهب الشابة في كل المجالات.

بالإضافة لتجسيدها شخصية لامرأة تمثل قطاعا كبيرا من سيدات تونس اللائي تحملن مسئولية أسرهن نتيجة لغياب الزوج لأسباب مختلفة.

على صعيد أخر تستعد النجمة هند صبري لبداية تصوير دورها كضيفة شرف في فيلم الممر والذي تشارك فيه مع كوكبة من النجوم منهم أحمد عز وإياد نصار ومحمد فراج ويخرجه المخرج الكبير شريف عرفة واكدت هند سعادتها بالمشاركة في هذه الملحمة الوطنية المصرية التي تبرز بطولات الجيش المصري في فترة من أصعب فترات التاريخ المصري إبان حرب الإستنزاف التي قدم فيها الجيش المصري أروع أيات البطولة في العديد من المعارك التي تحتاج لافلام كثيرة جدا كي تعبر عن كل تفاصيلها.

في الوقت نفسه تبدأ تصوير فيلمها الجديد الفيل الازرق ٢ والذي تتشارك بطولته مع النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم ويكتبه احمد مراد ويخرجه مروان حامد وتنتجه شركة سينرجي فيلمز .وتتكتم هند تفاصيل دورها فيه بناءا على اتفاقها مع المخرج والجهة المنتجة.

الفيلم هو التعاون الاول بينها وكريم عبد العزيز ونيللي كريم وهو ما تتحمس له هند كثيرا وعودة للتعاون مع مروان حامد بعد أخر أفلامهم إبراهيم الأبيض.