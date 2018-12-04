شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يغنى لمحمد منير فى "شريط كوكتيل" مع هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم الغنائى مدحت صالح ضيفاً على الحلقة السابعة من برنامج "شريط كوكتيل" لنجم الغناء هشام عباس، فى العاشرة من مساء بعد غد الخميس على قناة "الحياة"، ويكشف "صالح" فى البرنامج عدة كواليس جديدة عن أعماله الشهيرة، وبداياته وكذلك من ألبومه الجديد الذى يغنى منه أغنية "يا بنت القلب" فى البرنامج.

ويحتفى مدحت صالح فى البرنامج بالفنان الراحل فريد الأطرش ويقدم له إحدى أغانيه، بالإضافة إلى كشفه لعلاقته بالفنان الراحل محمد الموجى وقصة اكتشافه له فى فترة البدايات، بالإضافة إلى علاقته بزملائه على الحجار ومحمد منير فى تلك الفترة، ويقدم عدة مفاجآت أخرى بغنائه لمحمد منير "الليلة يا سمرا"، بجانب عدة أغانى أخرى لعبد الحليم حافظ وصباح وهشام عباس وغيرهم.

يذكر أن برنامج "شريط كوكتيل" يعرض أسبوعياً على قناة الحياة، ويقدم فى كل حلقة أحد نجوم الغناء العرب لتقديم مجموعة من الأغانى المختلفة والمتنوعة فى كوكتيل خاص بالضيف، يضم به الأغانى التى يرتبط بها من عدة مراحل زمنية، بالإضافة إلى أغانيه الخاصة مع هشام عباس.