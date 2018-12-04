بعد إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي.. ياسمين صبري في كوريا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة ياسمين صبري أثناء تواجدها في كوريا الجنوبية، وذلك في أول ظهور لها بعد إغلاق جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت ياسمين صبري في الفيديو سبب تواجدها في كوريا، والذي يتعلق بالحملة الدعائية التي تقوم بها لنوع العدسات اللاصقة الذي يحمل اسمها.

يُذكر أن ياسمين صبري أغلقت منذ أيام حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأغلقت هاتفها وحسابها على الواتساب، في خطوة مفاجئة لجمهورها.

وكان اَخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في السينما، مشاركتها في بطولة فيلم " الديزل" مع الفنان محمد رمضان من إخراج كريم السبكي.