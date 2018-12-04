فيفي عبده معلنة عودتها للرقص: من غيره زاد وزني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن عودتها للرقص الشرقي بعد غياب استمر سنوات، إذ ستحيي عددًا من الحفلات مع عدد من نجوم الغناء ليلة رأس السنة المقبلة.

وقد أكدت عبده، أثناء استضافتها بحلقة برنامج "هنا الكويت" الذي تقدمه الإعلامية فجر السعيد، أنها نادمة على تركها الرقص، مضيفةً أن هذا الابتعاد كان سببًا في زيادة وزنها مؤخرًا.

وأوضحت عبده أنها تحرص دائمًأ على التواصل مع جمهورها ومتابعيها على السوشيال ميديا، كما تطرقت إلى علاقة الصداقة التي تجمعها بمقدمة البرنامج، ووجهت لها الشكر على تقديمها بالطريقة التي تليق بمسيرتها الفنية.

وعن بطولتها المسرحية الكويتية "شهر عسل بصل"، التي انتجتها فجر السعيد، أكدت فيفي أنها استمتعت كثيرًا بتواجدها هذه الفترة بدولة الكويت.

وعن سبب نشرها عدد من الفيديوهات وهي ترقص على أغاني خليجية، قالت عبده إنها من أشد المعجبين بالفن الخليجي بشكل عام وإنها على علاقة طيبة بعدد كبير من نجوم الأغنية الخليجية، منهم الفنانة أحلام.