محمد الشرنوبي يكشف التفاصيل الكاملة عن حياته العاطفية

اعتذر الفنان الوسيم محمد الشرنوبي لجمهوره على ظهوره بالشنب خلال حفلة تكريمه مع صُناع مسلسل "كأنه إمبارح" بالجامعة الكندية.

ونفى الشرنوبي، أن يكون يعيش حالة حب، مؤكدا انه غير مرتبط عاطفيا في الوقت الحالي بل هو مرتبط فقط بجمهوره، مؤكدًا أن انتمائه لعائلة فنية ساعده في تربيته وليس في مشواره الفني، ما دفعه للغناء، مؤكدا أنه كان حريصا أن لا يعرف أحد أن والده مشهور حتى يثبت ذاته.

ويذكر أن مسلسل "كأنه إمبارح" من إخراج حاتم علي، ويشارك في بطولته كل من رانيا يوسف، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور.