مفاجآت مُثيرة في قصة حُب محمد رشاد وخطيبته مي

يواصل النجم محمد رشاد وخطيبته المذيعة مي حلمي الضجة الإعلامية والأقاويل والقصص التي انتشرت منذ الشهر الماضي بسبب إلغاء زفافهما قبل ساعات قليلة من موعده، حيث ظهرت بوادر مؤخرًا تكشف أن الأخير وخطيبته المذيعة يحاولان إعادة الامور إلى نصابها وحماية قصة الحب التي تجمع بينهما منذ سنوات.

وبعد مطالبة المذيعة مي المتابعين عبر صفحتها على تطبيق "انستغرام" بنسيان ما حصل، والتوقف عن بث الاخبار المفبركة والسماح لهما بإعادة علاقتهما، يبدو أن الثنائي نجحا في إصلاح ما انكسر خلال ساعات قليلة.

ويُلاحظ أنهما لا يزال يحتفظان بصورهما والمقاطع الجميلة التي كانت تجمع بينهما، وهو إعلان غير مباشر أن علاقتهما لا تزال قائمة.

وردَّت مي على سؤال حول تطورات علاقتها بنجم اراب ايدول، فأجابت قائلة: "احترت معاكم أداري على شمعتي ولا اجيبكم تطفوها معايا؟"، الامر الذي اعتبره العديد من المتابعين بأنه إشارة واضحة منها عن استمرار علاقة الثنائي بشكل سري وبعيدا عن السوشيال ميديا.